Charles De Ketelaere è entrato bene in campo durante Milan-Tottenham. Con un errore grave quando ha fallito la ghiotta occasione da gol capitatagli su assist di Olivier Giroud. Così Stefano Pioli a Sky: “Sono d’accordo. Ha avuto bisogno di più tempo di quello pensavamo per inserirsi e capire un nuovo ambiente. Sta meglio fisicamente e mentalmente. Ho sperato ovviamente per il punteggio e soprattutto per lui. Gli avevo detto che avrebbe fatto gol quando è entrato. Lavora bene, arriverà il gol. Troverà spazio e ci darà soddisfazione”.