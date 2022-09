Stefano Pioli sorride,è recuperato per la gara con l'Empoli. Dopo il lavoro personalizzato di ieri il centrocampista è tornato a disposizione per la sfida di sabato sera. Il centrocampista ha dovuto saltare la doppia sfida della Nazionale contro Inghilterra e Ungheria per un problema rimediano contro il Napoli, è rimasto al riposo per essere in forma alla ripresa del campionato.- Il - nuovo - Milan gira tutto intorno a lui.: finora ha saltato solo la prima giornata con l'Udinese per un problema fisico, è sempre partito titolare sia in campionato che in Champions, partendo dalla panchina solo nello 0-0 col Sassuolo.- Gullit l'ha battezzato - "ha un grande potenziale" - lui aspetta il primo gol stagionale dopo i cinque segnati l'anno scorso: record assoluto in carriera, neanche a Brescia aveva fatto così tante reti. Dietro di lui scalpita il nuovo acquisto Vranckx protagonista con il Belgio Under 21 in questi giorni,. A tre giorni dalla sfida con l'Empoli Tonali è di nuovo a disposizione di Pioli, pronto a tornare al centro del Milan.