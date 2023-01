Il Milan rimonta da 2-0 a 2-2 a Lecce, ma il pareggio fa scivolare i rossoneri a -9 dal Napoli capolista. Il tecnico Stefano Pioli commenta a Dazn: "Approccio sbagliato? E' stato abbastanza evidente. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, soprattutto giocate non forzate. Poi la partita si è fatta difficile. Abbiamo avuto una buona reazione e potevamo anche vincerla se Messias non avesse preso il palo, ma possiamo fare meglio"- "No nella maniera più assoluta. Non arrivavamo da vittorie ma da due risultati deludenti con la Roma e il Torino in Coppa Italia. Mi aspettavo di iniziare la partita in un modo migliore. L'errore sul primo gol è stato evidente e ha complicato la partita. Dobbiamo avere la qualità e la lucidità di tenere meglio il campo, come abbiamo fatto nella ripresa".- "Probabilmente a fine primo tempo avrei potuto cambiare tanti altri giocatori, ho scelto di cambiare per migliorare il gioco sulle fasce e ho tolto lui e Saelemaekers".SQUADRA PREOCCUPATA? - "E' sempre molto difficile stabilire se la squadra è un po' troppo preoccupata o leggera. Essere preoccupati aiuta a preparare una partita nel modo più accurato possibile. Non vedo i giocatori preoccupati, abbiamo sbagliato l'impatto con la partita".- "E' vero che siamo in linea con l'anno scorso, con la ripresa del campionato stiamo ottenendo meno di quanto potremmo. E' una squadra che può fare meglio ed essere più precisa in tutte le zone del campo, evitando errori banali che complicano le partite. Recuperare il Napoli? Pensiamo a recuperare i nostri principi di gioco e vincere partite. La prestazione di oggi è da valutare. L'aspetto caratteriale della squadra lo conosco: sapevo che potevamo vincere, non ci siamo riusciti".- "In determinate partite penso di sì, la pressione avversaria è stata forte e ci dava più presenza. Non è facile giocare con due attaccanti centrali così, ma si può fare tutto. Basta avere disponibilità, convinzione ed energia per sostenere questo tipo di gioco"."Io sono sempre preoccupato, anche quando vinciamo, perché cerco sempre di migliorare situazioni. Cercheremo di affrontare nel modo migliorare la Supercoppa, faremo di tutto per farci trovare pronti".- "Non mi è sembrato stanco".- "La società si è già espressa, stiamo recuperando giocatore. Spero di recuperare anche Rebic per la Supercoppa, spero possa recuperare presto anche Ibrahimovic. Non abbiamo mancanze nell'organico, anzi. Maignan? Certo anche lui. Al completo siamo tutti più forti, convinti e con una mentalità ancor più positiva. Ci stanno mancando giocatori che sono anche dei leader. Ora dobbiamo analizzare il primo tempo e ripartire dal secondo tempo".