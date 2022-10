Il Milan torna da Zagabria con una vittoria fondamentale per il percorso in Champions League e una serie di annotazioni positive per Stefano Pioli. La mossa Ante Rebic a destra ha sorpreso la Dinamo che aveva concentrato il suo dispositivo difensivo nel cercare di limitare Rafael Leao. Una soluzione che potrebbe essere riproposta con continuità anche in campionato. Ecco il punto della situazione dal nostro inviato a Zagabria: