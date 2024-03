Milan, Pioli si difende in conferenza stampa: ‘Prestazione di una squadra che si è presa un bel vantaggio‘

Stefano Pioli guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria per 4-2 contro lo Slavia Praga in Europa League. Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa:



Risultato buono, prestazione meno?

"Abbiamo fatto bene, ma non benissimo. Dovevamo essere più veloci nel muovere palla".



Servirà un altro carattere al ritorno?

"Credo che il Milan il carattere ce l'abbia, dobbiamo giocar bene. È un buon risultato, ma il passaggio del turno non è chiuso".



Gol subito dopo averlo segnato...

"Non è la prima volta che ci succede, quindi un po' di calo di attenzione ci può essere".



Si è lamentato dei soli tre minuti di recupero: è segno che si aspettava di più dal secondo tempo della squadra?

"Son deluso dai tre minuti di recupero che mi son sembrati veramente poco. Volevo che la squadra accelerasse per segnare un gol in più. Chiaro che finendo il primo tempo in doppio vantaggio, l'idea era quella di segnare almeno un altro gol. Non ci siamo riusciti, quindi cercheremo di farlo al ritorno".

Basta questo Milan per vincere l'Europa League?

"La prestazione di stasera è quella di una squadra che ha preso un bel vantaggio all'andata. Se vinciamo 4-2 là vuol dire che passeremo il turno. Nella nostra testa vogliamo andare avanti, perché le qualità ci sono".