Milan, Pioli: ‘Si è parlato troppo di me e non ha fatto bene a nessuno. Contro la Roma abbiamo peccato di presunzione’

Stefano Pioli presenta il derby di domani sera alle 20,45 a San Siro tra Milan e Inter nella consueta conferenza stampa della vigilia:"Al di là delle posizioni che sceglieremo, dovremo difendere bene e sacrificarci tanto. Non bastano 8 o 9. Quando avremo la palla dovremo farli correre per trovare spazio. Al di là di centrocampisti, trequarti o difensori".: "Trovano stimoli e motivazioni".: "È così come giochiamo".

"Non tanti sono stati milanisti quest'anno. Non mettiamo il carro davanti ai buoi per certi giudizi e commenti. Non sono di mia pertinenza. Io conosco solo il lavoro. Cerco di dare il meglio e il massimo. Penso a vincere domani e le prossime. Poi si tirano le somme, poi vi dirò cosa penso della stagione. Cosa è successo perché, cose positive e negative. Se sarete d'accordo bene, altrimenti me ne farò una ragione"."No, ho fiducia nei miei giocatori. Sarà una partita in cui soffrire e impegnarsi. Penso che possiamo vincere".

"Sì, concetto giusto. Poi che sia un concetto di grinta agonista, di non farsi buttare a terra, ma di buttare a terra l'avversario. Sì"."Non lo so, abbiamo guardato bene e conosciamo i nostri avversari. Ci siamo dati delle priorità. Su quello abbiamo insistito. Poi domani spiegherò"."Ho pensato. Quando arriviamo convinti non sappiamo reagire alle difficoltà. Forse è stato un peccato di presunzione pensare che la Roma non potesse metterci in difficoltà".

"Con grande determinazione. Più giochi e più prendi fiducia. Se giochi e resti in partita. Se dimostri di giocare meglio degli avversari. Siamo arrivati all'andata con grandi aspettative e invece ci siamo scontrati con difficoltà che non siamo riusciti a superare"."Tutto. Come dal primo giorno. Ho sempre detto che ho dato tutto e ho ricevuto tantissimo. Mi sento ancora di dare tanto"."No, la squadra non deve giocare per me. Per se stessi, per la maglia, per la società e i tifosi. Non mi aspetto nulla. Mi aspetto una prova da squadra vera che vuole vincere. Le altre cose importano poco. Conta la prestazione e il risultato, non Pioli".

"A fine anno farò valutazioni e mi porterò via qualcosa. Le esperienze le ho fatte"."Cosa si dice alla squadra è facile. Come si fa a non preparare mentalmente bene un appuntamento così. Ognuno la sta preparando al meglio. Per le scelte tattiche potrei far tutto. Confermare o cambiare tutto. Viste le ultime partite e visti gli ultimi risultati con loro"."Assolutamente sì, lo sanno. Sanno tutto. Poi bisogna metterlo sul campo".

"Non ho rimpianti, non do voti. Non rispondo. Faccio alla fine"."Difficile spiegarlo. Se la squadra vive un momento difficile da tanto significa che la condizione e la qualità può stentare. Non era il nostro caso. Due partite in cui non siamo riusciti a giocare al nostro livello, né con qualità né con energia. Sono state due partite più equilibrato di ciò che si dice. Hanno avuto più qualità, tirando meno. Il primo gol preso è l'emblema di ciò in cui siamo mancati. Sulla respinta... Non essere andati avanti in Europa non è positivo. Domani dobbiamo essere tutto. Il livello è alto e dobbiamo giocare a livello migliore. Se prima della Roma ho detto che li abbiamo visti bene e abbiamo fatto così, ora non dico niente".

"Il migliore possibile. C'è chi dice che non abbiamo cambiato niente. Abbiamo provato a prenderli, ad aspettarli. Sono una grande squadra, vinceranno lo Scudetto, dobbiamo evitare succeda domani".: "La cosa più importante è che domani ci saranno 70mila tifosi che spingeranno. Il resto si affronterà. Non parliamo di Pioli, importa a pochi"."Non mi importa. I tifosi e i giornalisti hanno il diritto di criticare. C'è chi l'ha fatto con rispetto e chi con meno. Io non posso farci nulla".

"Chiedo di vincere domani. Di far bene da qui alla fine, di dare tutto ciò che abbiamo. Venivamo da un momento importante, con sette vittorie. Poi siamo stati eliminati non giocando come possiamo. Il mio Milan può dare tanto"."Una vittoria sarebbe importantissima per tanti i motivi. Di me non parliamo. Se ne parla troppo, da troppo tempo. Non ha fatto bene a nessuno, ma non a me".: "Di lavoro. Ormai è passata, c'è stata l'eliminazione e non possiamo più farci niente. Abbiamo preparato al meglio domani, non siamo felici, ma ci siamo concentrati su domani".

"Questa è l'occasione in cui possiamo usare tutti i termini che crediamo. Orgoglio, responsabilità, appartenenza... Per la classifica, per l'uscita di giovedì, per il Derby che vogliono vincere per vincere lo Scudetto davanti a noi... Qualcuno dirà orgoglio, altri motivazione o riscatto. Ma è una grande occasione".