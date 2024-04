UEFA Youth League, Olympiacos-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la finale in tv e streaming

, massima competizione europea riservata alle squadre Primavera dei club impegnati in Champions League,I rossoneri di Ignazio Abate sono infatti approdati, per la prima volta nella storia per una squadra giovanile italiana, in finale per merito della pesante vittoria ai danni del Porto, superato dal Milan in semifinale dopo i calci di rigore. Dall’altra parte del tabellone invece scenderanno in campo i greci dell’Olympiacos che hanno sconfitto il Nantes, sempre ai rigori.

• Partita: Olympiacos-Milan• Data: lunedì 22 aprile 2024• Orario: 18.00• Canale TV: Sky Sport Uno (201)• Streaming: NOW, Sky GoSina; Prekates, Kostoulas, Koutsidis; Koutsogoulas, Mouzakitis, Bakoulas, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas. All. SylaidopoulosRaveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. All.: Abate