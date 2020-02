L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta per 4-2 subita contro l'Inter dopo essere stato in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo.



LA SCONFITTA - "Il primo tempo? Abbiamo studiato la strategia in settimana, nel secondo tempo ci sono stati due episodi dove dovevamo fare molto meglio. Eravamo forti nella partita, i due gol hanno cambiato la gara. Le partite cambiano con gli episodi e noi dovevamo stare molto più attenti, l'Inter è molto più esperta di noi ed abituata a giocare certe partite".



ARRABBIATO - "Loro hanno avuto anche un pizzico di fortuna, abbiamo colpito due pali. Non è che ci hanno preso a pallonate... Sono arrabbiato con i giocatori perché avevamo compiti difensivi, li abbaimo mollati e abbiamo preso gol".



MIGLIOR PRESTAZIONE DELL'ANNO - "E' stata la miglior prestazione dell'anno. Abbiamo messo sotto un avversario forte che aveva 19 punti in più, e questo distacco non si è visto. Con più attenzione ora saremmo qui a parlare di un'altra gara. Abbiamo perso male nel secondo tempo ma dobbiamo ripartire dal primo tempo. Non possiamo lasciare Brozovic da solo a tirare, cercare il fuorigioco sul taglio di Sanchez...".



AMAREZZA - "Devo essere amareggiato, devo far capire a questi giocatori che se vogliamo stare ad un certo livello l'attenzione e la lucidità sono troppo importanti. Abbiamo messo sotto una squadra che era partita per vincere il campionato, abbiamo lavorato bene, da qui bisogna ripartire, togliendo quelle disattenzioni che hanno pregiudicato una grande prestazione".