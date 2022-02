Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa post partita, loda Olivier Giroud: "Abbiamo preso un giocatore che ha vinto tanto, così come Maignan e Ibrahimovic. Abbiamo bisogno di giocatori che sappiano cosa serva vincere per crescere. Olivier sa che bisogna stare sul pezzo sempre, non mollare mai e essere sempre un professionista".