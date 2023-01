L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha analizzato il periodo negativo della squadra: "Per superare questo momento dobbiamo essere compatti senza pensare a quello che dovevamo fare. Siamo contenti di giocare davanti ai nostri tifosi che a Roma ci hanno aiutato sostenendoci, ora tocca a noi".



MERCATO - "Abbiamo tutte le risorse per uscire da questo momento negativo, la società si è espressa da tempo e siamo a costo così".



GRUPPO – "Qualche sorriso in meno, più silenzio e attenzione al lavoro. C'è disponibilità da parte di tutti, ora dobbiamo solo fare cose semplici; io ho cercato di essere il più diretto possibile per avere risultati diversi fin da subito".



THEO HERNANDEZ – "Ieri era in gruppo e non aveva problemi. Se oggi continuerà così sarà a disposizione per la partita di domani".



CALABRIA – "Ha preso una brutta botta nel finale di partita, ma ieri era in gruppo. Sta bene e sarà a disposizione".



TOMORI – "Salterà sicuramente questa partita".

PORTIERE – "Concediamo occasioni troppo importanti, per il portiere è difficile metteri sempre una pezza; è la squadra che deve difendere meglio. Vasquez sta lavorando, ma non è ancora pronto per giocare".– "Fisicamente sta meglio rispetto all'inizio della stagione, è un trequartista offensivo che se giocherà lo farà in quel ruolo. A volte quando è piatto davanti con Giroud può essere 4-4-2".– "Domani serve una prestazione positiva per preparare al meglio la gara con l'Inter, da questi momenti si esce con partite sporche; dobbiamo essere concreti, poi torneremo a essere anche belli e brillanti".– "Fino alla gara con il Lecce abbiamo fatto due gol a partita in media, vuol dire che l'attacco funzionava. Nelle ultime gara c'è stata una costruzione lenta e abbiamo faticato a superare la pressione avversaria.– "E' a disposizione e si sta allenando bene, faccio le migliori scelte per la squadra".– "Non so se può giocare per molti minuti, ma sta bene. La sua intelligenza per noi è un’arma in più.