Milan, Pioli va all in contro il Lecce: Pulisic trequartista con Chukwueze e Leao

Il Milan entra nella fase clou della stagione con il morale alto che è la dirette conseguenza dei risultati ottenuti tra febbraio e marzo. Contro il Lecce non ci sarà uno degli elementi chiave di questa stagione come Loftus-Cheek fermato dal Giudice con un turno di squalifica. Pioli per ovviare all’assenza dell’inglese ha deciso per uno schieramento super offensivo per valorizzare l’ottimo momento di Chukwueze.

PULISIC TREQUARTISTA - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan scenderà in campo con un dispositivo tattico inedito con Pulisic sottolinea, Leao a sinistra e Chukwueze a destra. Salvo sorprese sarà Giroud il terminale offensivo perché Jovic non si è allenato con continuità in questa settimana per alcuni sintomi influenzali. A centrocampo linea a due composta da Adli e Reijnders mentre in difesa dovrebbe spuntarla Florenzi nel ballottaggio con Calabria. Un Milan inedito che vuole vincere e divertire contro il Lecce per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di Europa League contro la temibile Roma di De Rossi.