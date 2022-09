Ilvince 3-2 il derby con l'Inter, al termine della partitacommenta a Dazn: "C'è sempre stata una grande rivalità, ora anche di più. I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori a noi per tanti motivi, ma la squadra mi è piaciuta per 70'. Sono soddisfatto per come abbiamo vinto. Ci siamo rilassati un po' e quando lo fai rischi di concedere agli avversari. Ai ragazzi ripeto che continuano a stupirmi, sono un allenatore veramente felice".- "Siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo forzato poche volte con scelte sbagliate. Mi piace quando la squadra sta in campo con maturità e cerca di fare la partita. Giochiamo contro avversari molto forti ed è impossibile non concedere qualcosa, ma abbiamo giocato con grande determinazione. Abbiamo affrontato i duelli con la giusta cattiveria".- "Sono sicuro che siamo cresciuti tanto, attraverso l'esperienza del girone molto difficile dell'anno scorso. Abbiamo capito che la Champions pretende prestazioni di alto livello. I giocatori erano concentrati sul derby, ma io e il mio staff abbiamo già visto il Salisburgo, squadra molto pericolosa. In Champions bisogna essere preparati, faremo cose diverse rispetto a oggi. Oggi credo che l'Inter si aspettasse che andassimo più alti a prenderli, li abbiamo aspettati un po' di più e abbiamo lavorato molto bene".- "Sapevamo che avrebbero giocato con due attaccanti veloci, se tu hai la pressione giusta puoi andare alto ma abbiamo preferito aspettare. Questo voleva dire essere più bassi ma molto più intensi. Siamo stati bravi a capire l'atteggiamento dei nostri attaccanti. Quella che sarà la preparazione delle prossime partite dipenderà dalle energie che avremo e dagli avversari. L'Inter ha giocato tanto sulla profondità, abbiamo provato a toglierla e a volte ci siamo riusciti".- "Sempre più essenziale? Credo che per migliorare sia necessario avere due caratteristiche: talento e intelligenza. Leao le ha, poi ai giovani va dato tempo e possibilità anche di sbagliare. Tutte le volte che lo mettiamo nell'uno contro uno vuol dire che abbiamo lavorato bene, è un'arma importante per la squadra. Rafa ha un modo di fare che frega, ma è molto intelligente e ascolta, sa che non deve accontentarsi: chi è nato con questo talento deve puntare in alto".- "Se la squadra mi sorprende, Mike non mi sorprende più. Persona, giocatore: è incredibile. Se stiamo facendo bene è perché abbiamo tanti giocatori di alto livello: Maignan è uno di questi".- "Non può che farmi piacere, ma è l'energia, la condivisione che c'è con il nostro popolo rossonero. La sentiamo noi, i giocatori, i tifosi. Noi cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo, anche di più: a volte ci riusciamo, altre no".