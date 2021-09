E' tempo di vigilia di Milan-Lazio,. Dalle condizioni di Ibra e Kessie alla sfida con Sarri, ecco tutti i passaggi più importanti:I: “È stata una sosta abbastanza buona,. Arriva un momento della stagione in cui saremo impegnati ogni 3 giorni. Krunic non ci sarà come non ci sarà Giroud, sono due settimane che è fermo, lo rivedremo lunedì”.: "Stanno bene, hanno lavorato con continuità in queste due settimane.".: “Ibra è più grande in tutto, conosce le sue possibilità. Si è sacrificato tanto per recuperare. Ha dimostrato professionalità e motivazione, adesso sta bene.. Zlatan andrà gestito ma non ci saranno problemi”.: "Vorrei che Kessie firmasse, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente.. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi".: "Credo che la sua crescita sia sotto gli occhi di tutti, è completo. Le sue qualità stanno vedendo fuori, è un ragazzo serio.. Sanno che non è la quantità di minuti ma la qualità che sarà determinante"."Assolutamente sì, siamo migliorati come spessore e come composizione di rosa.Mi auguro di averli tutti con una condizioni più omogenea, ma al completa siamo una squadra che mi dà la possibilità di fare diverse scelte e di essere competitivi"."Sulla carta dovrebbe essere una partita tra due squadre che vogliono fare la gara.. La Lazio è una squadra molto forte, tecnica e fisica ed è partita molto forte in campionato. Noi siamo bene e vogliamo provare a vincere anche domani. Credo che sarà una partita emozionante"."I nostri tifosi siano troppo intelligenti per non mettere il Milan sopra ogni cosa. Sono sicuro che ci sosteranno e ci staranno vicini. Del rinnovo Kessie se ne sta parlando troppo e a sproposito."Sono contento di quello che ho e"."Schiererò laper la condizione dei miei giocatori e di quello che ho visto"."Ogni test ci dirà il livello a cui siamo arrivati e ci dirà dove migliorare.e stimolanti, dobbiamo affrontarle come grandi opportunità per dimostrare il nostro livello"."Credo che domani Zlatan possa averee non i 90 minuti per trovare la condizione migliore ed essere più pronto per le prossime gare. Vedremo che scelte farò dall'inizio".: "La formazione la deciderò domani. Non cambierà la nostra energia da mettere nella partita, perché è uno scontro diretto.. Deve cercare le giocate difficili, perchè le ha e partecipare anche alla fase difensiva".: "È molto disponibile e intelligente., ha gamba e uno contro uno. Penso che possa fare bene anche da trequarti. Ora deve recuperare la condizione, poi avrà le sue occasioni".: "Le nostre motivazioni sono sempre al massimo, è un allenatore che ha vinto in Italia e Inghilterra. Quando affronti colleghi così c'è un livello alto, ma. Loro hanno tante armi offensive ma noi non siamo da meno"."Felipe aveva fatto un campionato con me eccezionale. E' un giocatore di qualità.. Spero che possa continuare a fare bene, ma non domani".: "Le vittorie ti danno condizione, morale. Ma sono le atteggiamenti che devono essere mantenuti nel corso della gara.. Vincere fa bene ma bisogna rimare sempre molto umili, consapevoli di quanto dobbiamo mettere nella partita".: "Sono cose che più rimangono dentro Milanello e meglio è. L'importante è avere un gruppo molto disponibile e ne sono orgoglioso,".: "Le caratteristiche sono difficile da confrontare.. Le partite sono troppo diverse. Avremo delle difficoltà, ma sappiamo anche le nostre qualità. La Champions ci darà grande motivazioni, ma ora siamo concentrati sulla partita di domani"."Può essere un'alternativa, ma c'è bisogna che i centrocampisti siano al massimo della condizione. Abbiamo recuperato Franck, Bennacer ha giocato in nazionale, Bakayoko non è ancora al 100%.. E' importante avere un gruppo con lo stessa condizione": “Sta lavorando bene. Credo che possa essere”."Noi abbiamo fatto per più di metà stagione un rendimento continuo, poi dopo siamo calati, soprattutto dal punto di vista della qualità. Adesso dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione:. Credo che la differenza la si faccia con i punti con le altre, non tanto con le sette sorelle. Toccherà a me a fare scelte e a tenere alte le prestazioni della squadra. Dobbiamo essere molto continui se vogliamo provare a essere competitivi per tutta la stagione".