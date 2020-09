Il convincente esordio contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic ha mostrato a tutti come il Milan, in questa stagione, sia un serio concorrente per le posizioni di vertice. Per restare lassù però, come ammesso dallo stesso Pioli nel post partita, servono rinforzi, soprattutto in difesa a causa degli infortuni di Romagnoli e Musacchio. Il rinforzo ideale sarebbe un pupillo di Pioli ai tempi della Fiorentina: Nikola Milenkovic, titolare inamovibile della nazionale serba, che in effetti i quotisti vedono molto vicino al trasferimento in rossonero, a 2,75. Sulle tracce del giocatore, riferisce Agipronews, c’è anche il Napoli, ma la quota è decisamente più alta, 6,00.