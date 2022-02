Il Milan festeggia il derby vinto contro l'Inter, ma con un occhio continua a guardare alla situazione Ibrahimovic. Ieri lo svedese ha lavorato ancora a parte, in palestra. Il problema al tendine per il quale è stato costretto a chiedere il cambio durante la partita con la Juve sembrava meno grave. Invece si è rivelato sempre più serio.



Per questo Ibrahimovic, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non ci sarà mercoledì contro la Lazio, in Coppa Italia. E, molto probabilmente, salterà anche la gara contro la Sampdoria di domenica prossima. Le valutazioni sul suo stato fisico sono costanti a Milanello, ma le sensazioni al momento non proiettano gran fiducia. Potrebbe tornare a disposizione sabato 19 a Salerno, ma siamo nel campo delle ipotesi, si valuterà strada facendo.



Per il futuro il Milan è più sereno con questo Giroud. "Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra ma una risorsa. Se non se la sentirà di andare avanti sarà il primo a dire 'smetto', ma oggi la sua idea è quella di continuare", ha detto Maldini prima del derby. Anche se i numeri non sono incoraggianti: ad oggi Ibra ha giocato 11 partite in campionato e ne ha saltate 8. In attesa del rientro da questo infortunio, che slitta ancora.