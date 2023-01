Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, prima del match contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Milan TV: "Il mister è molto chiaro: serve una scintilla e noi lo sappiamo. Basta un approccio giusto per lasciarci alle spalle queste brutte partite. Abbiamo lavorato e cercheremo di affrontare la partita nel miglior modo possibile".



Il Sassuolo è una squadra rognosa.

"E' una squadra forte che cerca di imporre il suo modo di giocare. Noi l'abbiamo preparata sulle nostre caratteristiche, giocando come sappiamo".



Fattore tifosi?

"A Roma ci hanno dato un segnale. Dobbiamo cercare di fare il meglio anche per loro".