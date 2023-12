Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha parlato a Dazn e Milan TV prima della gara contro il Frosinone:



"Cerchiamo di dare il meglio in ogni partita e ogni allenamento, non è tanto un punto da fare ma un processo continuo sul quale stiamo lavorando. Dopo la partita di martedì ci siamo super concentrati per preparare quella di oggi e fare la migliore prestazione possibile. Il Frosinone ha entusiasmo, qualità, individualità e gioco di gruppo. Noi cercheremo di mettere in campo le nostre qualità per metterli in difficoltà".