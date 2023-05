Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, parla a MilanTv al termine del successo sulla Sampdoria: “Derby? Sicuramente è stata un’emozione forte, una bella batosta ma dal giorno dopo abbiamo cercato di rimetterci in campo per gli allenamenti e cercato di preparare al meglio questa partita e finire al meglio il campionato. L’obiettivo adesso è affrontare la sfida di oggi con la massima attenzione e lucidità per poi preparare la gara contro la Juventus e poi quella con il Verona”.