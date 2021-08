Un solo gol subito, su un dubbio rigore, contro il, poi porta blindata controin formato campionato,su alti livelli, contro le Merengues Pioli ha anche riabbracciato Simon, che ha giocato per qualche minuto con la fascia al braccio. Ah, esta facendo il suo: reattivo e pronto sulle conclusioni da fuori, ha ipnotizzatodal dischetto. Bella, quindi, la mentalità della linea difensiva milanista, oltre al lavoro in interdizione dei centrocampisti, considerando che mancano siache. Gol non presi, quindi, ma anche gol da fare.Olivierall'esordio, sfruttato una palla inattiva. Poi, nulla. Una sola rete in tre partite, con il palo di Theodi oggi, sottolineano quello che è un problema nel Milan attuale: il gol. Ma non tanto nella figura del centravanti, perchési muove per aprire spazi ai compagni, dialogare con loro (bellissimi i 3 colpi di tacco tutti utili a sviluppare la manovra), perché Ibra è ancora out, ma quanto in quella dei trequartisti.non innesca,dà equilibrio ma fa confusione quando c'è da rifinire,a sinistra è più efficace che da centravanti ma impreciso e incostante. Urge, quindi, fantasia, lì dove ilè al lavoro: profili intercambiabili, con gol e assist nei piedi, che possano giocare sulla fascia come da trequarti. Come Josip, come, come, comecome: tutti profili chestanno sondando e, per i quali, stanno cercando il momento giusto per agire. Per lo sloveno i rossoneri aspettano gli sconti di fine sessione, quando l'può abbassare il prezzo (ora chiede 8 milioni di euro), per il marocchino delstesso discorso, con la possibilità di abbracciarlo in prestito al termine del mercato (coi Blues che dopo Lukaku si occuperanno delle uscite); per il croato si cerca di capire se ci sarà un'apertura al prestito con diritto di riscatto; per lo spagnolo e il colombiano, invece, le decisioni die quelle dell'@AngeTaglieri88