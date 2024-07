Milan, Morata ha detto “sì”: tutti i dettagli del colpo e i passaggi diplomatici con l'Atletico

La lunga attesa sta per finire: Alvaro. La comunicazione al club rossonero è arrivata questa mattina direttamente dal capitano della Spagna neo campione d’Europa dopo il successo nella finalissima contro l’Inghilterra. Il centravanti classe 1992 è pronto a lasciare l’Atletico Madrid, dopo essere tornato nel 2022, e a guidare il nuovo corso rossonero con Paulo Fonseca.Alvaro Morata torna quindi in Italia e sta per mettere la firma su contratto quadriennale (con opzione per il quinto) con il Milan a circaIl club rossonero verserà nelle casse dell’Atletico Madrid i. Un colpo voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic che è sceso in campo in prima persona per convincere il campione d’Europa a sposare il progetto tecnico rossonero.

- Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski, a Berlino dopo aver assistito alla finale dell’Europeo, sono rimasti in contatto con Alvaro Morata e il suo entourage e hanno concordato il da farsi., come detto, ha optato per il sì e. Tutto questo dovrebbe richiedere all'incirca 48 ore, la tempistica che possiamo stimare per il completamento dell'affare.