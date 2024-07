Atalanta, Koopmeiners va per le lunghe: i tentativi a vuoto della Juventus e il Liverpool alla porta

Getty

Nonostante le sue scottanti dichiarazioni, e la volontà di cambiare aria, risalgano ormai a oltre quattro mesi fa e il pressing della Juve sia stato forte fin dal primo giorno dopo la fine del campionato, l’affare non si muove.L’altro giorno l’olandese,ha tirato dritto dentro il centro sportivo nerazzurro, per nulla contento dell’esortazione. Tutti i giocatori hanno poi imboccato il vialetto di ingresso a Zingonia con pochette e zaini,ma due indizi non fanno ancora una prova. Mister Gasperini vuole avere un’idea di rosa il prima possibile, per capire su quali elementi costruire la sua nuova Atalanta in vista della Supercoppa europea che è tra meno di un mese.

I patti però sono chiarissimi, e l’olandese già dalla scorsa primavera ha dimostrato di conoscerli: partirà solo e soltanto se arriverà una richiesta adeguata, ovvero, 60 milioni.l’Atalanta, quando il tuttocampista non aveva goduto della vetrina europea né della Coppa, è evidente che dopo un’annata da 15 reti e 7 assist in 51 gare non basteranno certo 3 milioni in più., ma senza contropartite. L’Atalanta vuole guadagnare il più possibile da quella plusvalenza che potrebbe rimanere unica: al di là dei tesoretti Okoli (15 milioni), Cambiaghi (10), Miranchuk (11) e i vari Bakker, Adopo e Zortea, Koopmeiners rimarrà il solo big sacrificabile e i Percassi vogliono solo liquidità da reinvestire.nell’affare, semmai i due profili verranno trattati in un secondo momento, come operazioni slegate.

Anche perché l’Atalanta, oltre ad avere tutto l’interesse per incassare, sa anche che può farlo rispondendo semplicemente al telefono. Lo scorso anno lo United ha pagatoper un ragazzo del 2003 che aveva segnato meno di Koopmeiners in Serie A. I. Il mercato della Premier può dare ciò che la Juve non ha: grandi risorse economiche immediate. Koopmeiners sa innamorarsi della pioggia inglese e ilsi è già mosso per un sondaggio.Ovvio che gli ottimi rapporti tra Atalanta e Juve, e la predilezione dell’olandese per la Serie A, fanno andare cauti i Percassi, che prendono tempo con i Reds e accelerano per Brescianini eLa sensazione è che l’affare si possa dilungare e definire solo verso fine agosto, quando i bianconeri avranno accumulato i 60 milioni dalle cessioni o quando, forse più probabilmente,a mettere sul piatto la maxiofferta irrinunciabile.