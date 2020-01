Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan sta studiando il piano per rivoluzionare la propria fascia destra e l'affondo della serata di ieri per Matteo Politano è legato principalmente all'impraticabilità della pista Cengiz Under della Roma, primo nome sondato, ma la cui valutazione da non meno di 50 milioni che ha frenato subito il club rossonero