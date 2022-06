Il Milan continua a lavorare ai ritocchi per la prossima stagione, soprattutto in attacco. Il riscatto con lo sconto di Junior Messias è ormai a un passo, ma questo non blinda la fascia destra dove si lascia aperta la porta a un nuovo innesto. E tra i nomi accostati ai rossoneri ne spunta uno nuovo, quello di Matteo Politano.



SI OFFRE - Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport infatti, l'esterno del Napoli si è proposto al Milan negli scorsi giorni. Politano, di ritorno dagli impegni con la Nazionale, ha chiesto la cessione e si sta guardando intorno, con diverse opportunità già emerse nel corso delle settimane: Gattuso vorrebbe portarlo al Valencia, ma la situazione finanziaria del club non facilita le cose, e anche la Fiorentina ha avuto contatti. Si parte da una richiesta di 15 milioni di euro da parte del club di De Laurentiis, ma la cifra è trattabile al ribasso.