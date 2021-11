Alle 18.45,per la quarta giornata di. Con una classifica che recita, dopo la terza giornata,, per i rossoneri si tratta dell'ultima spiaggia per tornare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Per farlo, la squadra dicontro gli uomini di, che all'andata si era imposta con il risultato di 1-0, grazie a una rete di Diaz al 20' del secondo tempo. Per quanto riguardanelle Coppe Europee tra le squadre, in totale sono 10, con un bilancio di 4 vittorie per il Milan, 3 pareggi e 3 successi per il Porto.tra le due squadre in casa del Diavolo: nei primi quattro incontri, due vittorie per parte. Milan-Porto èTatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Taremi, Evanilson.​