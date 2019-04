Gattuso è stato chiaro nel post-gara di sabato scorso: 'Meno smanettamento sui social e un'ora in più di allenamento'. Secondo la Gazzetta dello sport, il Milan non può vietare ai suoi tesserati l'uso dei social ma è possibile che da qui a fine stagione venga attuato un giro di vite. Una restrizione che potrebbe prevedere l’approvazione da parte del club di alcuni post prima di essere pubblicati e in generale l’utilizzo dei social il minimo indispensabile.