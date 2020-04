Marco Giampaolo e un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo il fallimento al Milan, il tecnico nativo di Bellinzona è rimasto fermo in attesa di un nuovo progetto intrigante. Dalla Turchia, nelle ultime ore, è rimbalzata la notizia di un forte interessamento da parte del Fenerbahce: ​ il presidente Ali Koç vorrebbe affidargli la panchina in quanto molto capace a valorizzare i giovani.



RISPARMIO SUPER - Il Milan fa il tifo per i gialloneri di Istanbul perché in caso di addio andrebbe a risparmiare un anno di ingaggio, ovvero ben 4 milioni di euro lordi. Su Giampaolo c'è anche l'Udinese per il dopo Gotti.