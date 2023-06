Il Milan cerca almeno un attaccante sul mercato. Nel mirino c'è il belga Lois Openda del Lens, che non escluderebbe l'arrivo di Marko Arnautovic dal Bologna. E nemmeno quello, dato anzi per scontato, di Lorenzo Colombo, che verrà contro-riscattato dal Lecce per 3 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre i rossoneri si stanno già guardato intorno e più precisamente in direzione Sassuolo, casa di Domenico Berardi.