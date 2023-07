. Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Okafor e Chukwueze – a breve – sono solo i primi colpi che la società rossonera ha deciso di affondare in questa sessione estiva.E la triade composta da Furlani-Moncada-D’Ottavio ha già trovato il candidato principale per assumere tale ruolo.Trattasi di, laterale mancino classe 2002 lanciato dalla Roma e attualmente in forza al Basilea.. É notizia di oggi che, per capire quali margini ci siano per impostare la trattativa. Da sottolineare anche la percentuale di rivendita spettante alla Roma, in caso di cessione dell’esterno azzurro: 40%.Il senegalese ex Monaco è in uscita dal Milan, non facendo più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli – come dimostra la mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti -. Nel corso delle ultime settimane, dopo in sondaggi di Nizza e Bologna,Decisione di Ballo-Touré attesa a stretto giro di posta, poi il club rossonero sarà libero di concretizzare l’interesse per Calafiori.