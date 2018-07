Après beaucoup de patience, je peux enfin vous annoncez officiellement ma signature à l’ AC milan. Merci au @standard_rscl pour ce qu’il m’a apporté durant ces deux dernières saisons. Je suis très fière d’avoir joué mes premières minutes en tant que professionnel pour ces belles couleurs. Une nouvelle page de ma vie commence, un nouveau challenge. merci Seigneur. #forzamilan

