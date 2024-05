Milan, previsto summit Conceiçao-Villas Boas: i dettagli, il tecnico ha deciso il suo futuro

13 minuti fa

La scelta del prossimo allenatore è una delle scelte più complicate e delicate degli ultimi anni di Milan. I tifosi hanno messo pressione alla società che, dopo il terremoto Lopetegui e la rivolta social #Nopetegui, ha valutato diversi candidati. Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca rimangono i preferiti per il post Pioli e arrivano nuovi dettagli, in tal senso, da La Gazzetta dello Sport.



E’ previsto, infatti, un incontro tra Conceiçao e André Villas Boas, nuovo presidente del Porto, nel corso dei prossimi giorni. Il tecnico lusitano, forte della clausola, chiederà al numero uno del club di terminare il suo contratto con effetto immediato per insediarsi al Milan.