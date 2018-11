Kris scende, Chris sale. Dopo Krzysztof Piatek, autore di un inizio di stagione sfavillante che gli è valso la corona di uomo più conteso della Serie A, ora tocca al suo collega di reparto Christian Kouamè guadagnarsi i riflettori di mercato. La crisi realizzativa del polacco, a secco da 5 gare consecutive dopo essere andato a segno in tutte le 7 occasioni precedenti, è coincisa con la definitiva esplosione del compagno ivoriano, in gol sabato contro il Napoli dopo aver propiziato l'autorete di Romagnoli dieci giorni prima contro il Milan. Ma non è tanto il fiuto sotto rete dell'ex Cittadella cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ad attirare su di lui le attenzioni di mercato di diversi club. Ciò che piace di questo ventenne alla prima esperienza in Serie A è soprattutto la grande tecnica abbinata alla velocità esplosiva che sa mettere in mostra contro tutte le difese. Doti che hanno spinto proprio il Milan a chiedere informazioni sul ragazzo in occasione dell'ultimo incrocio di campionato.La risposta arrivata da Genova è stata però negativa, con Leonardo che si è sentito rispondere "no, grazie!" all'offerta messa sul tavolo di Preziosi. Una volontà, quella di far crescere ancora il ragazzo in rossoblù, ribadita questa mattina dallo stesso patron del grifone alle colonne del Secolo XIX: "Kouamè è una stella, con enormi margini di miglioramento - ha dichiarato Preziosi - È generoso e ha una fisicità diversa dagli altri, uno strapotere fisico che impressiona. In più è molto duttile. Sono convinto che quest'anno farà grandi cose ma sarà nella prossima stagione che ci darà maggiori soddisfazioni. Di mercato non se ne parla, resterà con noi". Parola di presidente.