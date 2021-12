La domanda è centrale nella programmazione della squadra del futuro, perché lo svedese, il club rossonero è destinato a puntare su attaccanti che non siano di primissima fascia, perché quando lui c’è e sta bene, allora gioca: e chi è il centravanti forte, magari giovane, che accetta di essere un’alternativa a un campione sì, ma di quarant’anni?, la società avrebbe la necessità - però anche l’occasione - di investire su una prima punta importante pure in prospettiva:sarebbe il costosissimo sogno,un’opportunità da cogliere, ma è possibile cheabbiano altre buonissime idee.Sestesse (quasi) sempre bene e giocasse (quasi) sempre al massimo, la risposta alla domanda iniziale sarebbe scontata: certo che vale la pena andare avanti con lui. Il problema è che(e sportivamente lo è, almeno in una certa misura). Perciò Zlatane non tutte in condizioni ideali. Non solo: anche quando sta bene, nel momento in cui il livello e il ritmo si alzano lui va in difficoltà; la partita contro illo ha confermato una volta di più.La sensazione è che il Milan sia, il quale ha sì dato tanto nel suo secondo periodo in rossonero, ma adesso sta condizionando pesantemente le decisioni. Quelle di, in campo; quelle di, sul mercato.come questa, capace di valorizzare tanti ragazzi acquistati a costi abbordabili, dovrebbe avere l’ambizione di prendere anche un centravanti giovane attorno al quale costruire un domani felice. Invece continua a avvilupparsi attorno a Zlatan, alla sua personalità, al suo contratto monstre, alla sua. Nessuno discute il valore straordinario del campione, ma, prima che terminino da sole, per consunzione, lasciando strascichi pesanti.@steagresti