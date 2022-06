Charles De Ketelaere è un obiettivo concreto del Milan. Il classe 2001 gioca nel Club Brugge, quest’anno ha segnato 14 gol in 33 presenze con il club belga. Piace tantissimo a Massara e Maldini perché considerato molto forte e duttile tatticamente. Può giocare un po’ ovunque in attacco: trequartista, un po’ più defilato ma anche seconda punta, come ha fatto spesso quest’anno. 192 centimetri di tecnica ed esplosività che lo rendono uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo tanto che diversi club della Premier League, Leicester in testa, sono sulle sue tracce.



CONTATTO MILAN-BRUGES - Nelle ultime ore, come appreso da Calciomercato.com, è andato in scena il primo contatto esplorativo tra il Milan e il Bruges: la richiesta è considerata alta (oltre i 30 milioni) ma ci sono margini per trattare. E sia Maldini che Massara sono intenzioni a fare il possibile per portare De Ketelaere alla corte di Pioli.