Se alla fine il Milan non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo al ribasso del contratto di Gigio Donnarumma, il portiere classe 1999 sarà messo sul mercato e il club rossonero cercherà un sostituto.



Secondo la Gazzetta dello Sport il primo nome per sostituirlo è quello di Juan Musso, estremo difensore argentino dell'Udinese su cui c'è da tempo anche l'Inter.