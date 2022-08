Il Milan prosegue la sua campagna acquisti estiva con una priorità. Pioli può contare già su 4 difensori di ruolo e quindi non sarà puntato su un altro centrale il mirino più importante. In questi ultimi 14 giorni la priorità sarà data a un colpo a centrocampo con Onyedika non semplice da chiudere e altre piste alternative, sempre low cost e con profili giovani, che stanno venendo sondate da Maldini e Massara.