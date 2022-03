In attesa della ripresa del campionato, lo sguardo del Milan è rivolto ai giocatori impegnati in nazionale. Nella Francia c'è Mike Maignan che oggi, come riporta Le Parisien, si è allenato a parte in palestra per un problema al tendine d'Achille. Nessun allarme in casa rossonera e nella nazionale di Deschamps, Maignan non si è allenato al gruppo solo permotivi precauzionali e dovrebbe essere a disposizione per le prossime amichevoli contro Costa d'Avorio (venerdì) e Sud Africa (martedì prossimo).