Il Milan continua a perdere i pezzi. Come se non bastassero gli 8 indisponibili che avevano caratterizzato la vigilia del match contro il Verona, al 35° Rebic è rimasto a terra dopo aver accusato un riacutizzarsi del problema al tallone accusato dopo una contusione nella seduta di rifinitura. L'attaccante croato ha lasciato il campo dolorante, facendo spazio a Leao.



Le condizioni dell'ex Eintracht andranno valutate con attenzione nelle prossime ore, considerando che già ieri il calciatore aveva lasciato l'allenamento in anticipo rispetto ai suoi compagni e che martedì sera il Milan tornerà in campo per la decisiva trasferta di Champions League contro il Porto.