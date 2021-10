In casaha fatto e sta sicuramente facendo discutereseguita all'infortunio di Mikeche ha costretto di fatto i rossoneri a mettere sotto contratto in fretta e furia Antonio. L'infortunio occorso anche ad Alessandro, ufficialmente terzo portiere, ma anche astro nascente oscurato in passato soltanto dall'exploit di Gigio Donnarumma ha forzato le scelte di Maldini e Massara per l'immediato presente.e, dopo Donnarumma e Plizzari, c'è già un altro talento con una storia particolare alle spalle che scalpita per trovare spazio e continuità:, Desplanches nasce a Novara da padre francese (da qui la pronuncia del cognome) e madre italiana. Inizia il proprio percorso nele grazie ai contatti fra le societàdove entra anche il fratello.In quel vuotoche in fretta e furia lo mette sotto contratto soffiandolo anche allache si era informata per lui. All'epoca i dirigenti rossoneri si ritenevano già convinti di avere la crescita del ragazzo lo sta dimostrando dato che era stato inserito nell'ormai celebre progetto "Milan Gold" che aveva come obiettivo il far emergere in fretta il talento dei giocatori più promettenti.si sta facendo notare oltre che per un destro molto educato, anche per una grandissima reattività fra i pali e, dote non da poco, nella r, qualità rara in ragazzi così alti. Da quando è arrivato in rossonero non si è mai fermato e con le partite in rossonero è arrivata anche la chiamata regolare con leDall'Under 15 all'Under 17 eche l'ha visto protagonista da titolare in tutte e tre le gare (0 gol subiti e qualche intervento degno di nota) e che, purtroppo, l'ha restituito leggermente acciaccato ai rossoneri.All'epoca il suo agente, Andreadichiarò: "Il Milan sa che tipo di giocatore ha per le mani e lo sa anche la nazionale". Il suo percorso con la Primavera rossonera non sarà privo di ostacoli perché la rosa a disposizione di Federico Giunti sta facendo fatica ad emergere. Desplanches si sta alternando anche in Youth League con il greco Pseftis e per emergere dovrà continuare a tirar fuori le unghie dai guantoni.