Iltorna dove nel 2022 ha vinto il suo ultimo scudetto per trovare certezze in vista di un ritorno dei quarti di finale di Europa League da giocare in casa della Roma partendo dall'1-0 subito a San Siro. Di fronte ildi Ballardini, penultimo e alla disperata ricerca di punti salvezza dopo l'esonero del precedente tecnico Dionisi, orfano della stella Berardi che ha terminato la stagione e salterà gli Europei per infortunio. Il Verona quartultimo è distante solo due punti, ma la stagione volge al termine e ogni partita può risultare fondamentale. Il Milan, 14 punti dietro l'Inter e cinque davanti alla Juventus che ieri ha pareggiato contro il Torino, cerca l'allungo sul secondo posto.

Ballardini ha bisogno di punti, sceglie la difesa a tre rinunciando a un po' di presenza offensiva e lanciandodalla parte opposta rispetto a Toljan. Per Pioli, come annunciato, dentrononostante l'approssimarsi del ritorno con la Roma, riposano invece Reijnders, Tomori, Pulisic e Giroud. Jovic centravanti,in luogo dell'infortunato Maignan in porta.

: Consigli; Erlic, Ferrari, Viti, Toljan; Boloca, Obiang, Volpato; Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.: Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli.