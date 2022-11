Olivier Giroud si è preso il Milan sulle spalle al posto di Zlatan Ibrahimovic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese Giroud è felice in rossonero e non desidera altro che rimanere. La società non è ancora pronta ad annunci ufficiali. Più avanti: a dicembre o anche nel 2023. Non c'è fretta per il suo rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) per la prossima stagione fino al 2024.