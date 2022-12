Se il Milan non riuscirà a rinnovare il contratto di Rafael Leao entro la primavera, si fionderà sul mercato alla ricerca di un rinforzo in fascia che possa prenderne il posto in vista di una cessione estiva. Secondo il Messaggero se Nicolò Zaniolo non rinoverà il suo contratto con la Roma sarà lui il giocatore su cui il club rossonero proverà a puntare anche se c'è da battere la concorrenza della Juventus.