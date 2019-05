Il Milan si appresta a salutare Abate e Zapata e valuta anche il futuro di Musacchio. Ecco perchè nelle ultime settimane a Casa Milan è tempo di valutazioni per cercare i rinforzi giusti nel reparto difensivo. Nei giorni scorsi è stato proposto il gigante del Santos Gustavo Henrique.



CARATTERISTICHE E PREZZO - Classe 1993, faceva parte del giro delle nazionali giovanili brasiliane. Gustavo Henrique è un difensore dal fisico possente, abile nel gioco aereo ma un po' lento. Il suo agente Fernando Cesar lo ha proposto a diversi club, tra i quali il Milan, come testimonia la foto pubblicata su Twitter da Lucas Musetti Perazolli, giornalista brasiliano di Gazeta Esportiva. Ha un contratto in scadenza nel dicembre 2020 e può lasciare il Santos dietro un indennizzo economico vicino ai 3 milioni.



LE DICHIARAZIONI - "Sono in Europa da oltre 30 giorni e ho parlato con più di 20 club su argomenti diversi. Questa foto dimostra solamente le buone relazioni che ho in Europa con i principali leader dei grandi club. Rinnovo di Gustavo? Nessun commento". Queste le dichiarazioni di Fernando Cesar riportate dal giornalista di Gazeta Esportiva sul proprio profilo Twitter. Un tentativo di smorzare la situazione, Henrique è solo l'ultimo giocatore proposto al Milan in queste settimane.