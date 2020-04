un anno fa era un punto fermo di una squadra che illuminava l'Europa, capace di eliminare Real Madrid e Juventus, dodici mesi dopo è una riserva di una realtà che ha perso un po' smalto. La sua stagione, fin qui, non è stata in linea con le aspettative: poche partite giocate (20 complessive) e tanta panchina, tutta colpa degli infortuni, prima al ginocchio poi alla caviglia, e dell'esplosione di Serginho Dest, che ha messo in dubbio il suo futuro ad Amsterdam.Il contratto in scadenza nel 2022 non sarà un ostacolo insormontabile, Mazraoui sta valutando seriamente di partire. Non è un caso che i suoi agenti in queste settimane lo abbiamo proposto a diversi club, italiani compresi.che lo aveva già seguito la scorsa estate, e secondo quanto raccolto da MilanNews,, in fase di rinnovamento a destra, dove Conti e Calabria non sono sicuri della conferma. Il terzino destro è il ruolo principale del marocchino classe 1997, ma può essere considerato un giocatore polivalente: può infatti disimpegnarsi, con buoni risultati, anche sull'esterno difensivo di sinistra e in mezzo al campo, come recupera palloni.Il ragazzopuò rappresentare una buona occasione, molto dipenderà dal prezzo. Di certo i 25 milioni chiesti un anno fa, quando è stato premiato dall'Ajax come talento dell'anno, sono diventati anacronistici. ​Allenare il corpo e la mente, per ripartire, per affrontare la prossima sfida. Magari in Italia.