Adnan Januzaj in Italia, c'è un retroscena. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'esterno offensivo belga, con un passato nel Manchester United, a gennaio è stato accostato a Roma e soprattutto Milan. Maldini, Boban e Massara cercavano un esterno d'attacco, per sostituire il partente Suso, hanno valutato il giocatore della Real Sociedad ma hanno deciso di non procedere. Una scelta ben chiara, che ha ragioni soprattutto economiche. Nel video tutti i dettagli.