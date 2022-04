Sono giorni caldi a casa Milan in attesa della riapertura del calciomercato estivo. Maldini e Massara si stanno portando avanti con il lavoro,. Tra questi anche con il noto agente tedesco Volker Struth.- Al club di via Aldo Rossi è stato proposto, uomo d’ordine nel centrocampo del Benfica.. Il Milan ha preso nota della situazione, stima il talento tedesco ma è orientato su profili con caratteristiche diverse come ad esempio Renato Sanches, vero grande obiettivo per sostituire Franck Kessie nella rosa allenata da Stefano Pioli. Senza dimenticare che la valutazione da circa 40 milioni viene considerata troppo elevata da Paolo Maldini.