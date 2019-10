Prosegue la contestazione della Curva Sud del Milan, anche a Genova. "Tirate fuori i c*******", "Questa società non ci merita", "Tempo scaduto... dimostrare", questi i cori intonati dai tifosi rossoneri prima dell'inizio della sfida contro il Genoa. Nella foto anche lo striscione esposto a Marassi. Dopo i cori a San Siro con la Fiorentina, i tifosi del Milan si fanno sentire anche in trasferta.