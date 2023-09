Rafael Leao è ormai un trascinatore indiscusso del Milan, simbolo dei rossoneri e - da quest'anno - titolare anche della maglia numero 10. Un colpo importante che il Milan aveva messo a segno nell'estate 2019, corrispondendo al Lille una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La sua situazione contrattuale si è però protratta negli anni, a causa delle controversie legate al suo passaggio dallo Sporting Lisbona al Lille nel 2018. Oggi, in seguito alla pubblicazione del bilancio relativo alla stagione 2022/23 dello Sporting, emergono ulteriori dettagli.



LE CIFRE - Lo Sporting negli ultimi anni ha continuato a chiedere al Lille di pagare la multa dovuta alla rescissione unilaterale del contratto di Leao nel momento del suo passaggio in Francia. Dal bilancio dello Sporting emerge che il Lille ha pagato 19,6 milioni di multa, ma non solo. A Leao sono stati trattenuti 533.000 euro, equivalenti ad un quinto dello stipendio che in quel momento percepiva al Milan (2,5 milioni lordi). Una storia ormai conclusa per quanto riguarda la posizione di Leao - che nel frattempo ha rinnovato con il Milan fino al 2028 a 5 milioni annui - mentre la contesa rimane aperta tra Sporting e Lille. Il club portoghese continua infatti a chiedere che il Lille paghi i 45 milioni della clausola rescissoria in auge nel 2018 al momento della sua rescissione unilaterale.