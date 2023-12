L'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato a DAZN dopo il 3-1 casalingo contro il Frosinone, arrivato anche grazie ad un suo gol.



Hai segnato il tuo gol più bello in rossonero?

"Per me tutti i gol sono belli, quello che conta è aiutare la squadra a vincere".



Quanto era importante vincere dopo questa settimana?

"Per noi era una partita molto importante, volevamo dare continuità alla vittoria con la Fiorentina. Ragioniamo partita per partita".



Maignan è il miglior portiere al mondo?

"Per me lo è. Ha fatto una parata fantastica, così come fantastico è stato il suo assist e ho concluso con il gol".