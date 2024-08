Milan, Pulisic non convocato per il Trofeo Berlusconi: botta alla caviglia, le condizioni in vista del Torino

Getty Images

Ilscalda i motori per il nuovo campionato. Questa sera la squadra disarà in campo a San Siro per una delle grandi classiche del calcio estivo. Si gioca infatti ilappuntamento rinnovato con la sfida tra i padroni di casa e i brianzoli, nel ricordo dell'ex presidente di ambo i club.Un anno fa proprio in questa occasione trovò la rete Christian, occasione che però non sarà replicabile. Lo statunitense infatti. Unaha messo ai box il miglior giocatore tra i rossoneri nell'altalenante passata stagione. Centrale nel progetto con Pioli e altrettanto con Fonseca, Pulisic salterà dunque questo impegno dopo un'estate piena. Ha giocato infatti con la sua nazionale nella Copa America, prima di aggregarsi al suo club per disputare alcune gare estive proprio negli States.

Niente paura però per il numero 11 rossonero che salterà l'ultima amichevole ma non dovrebbe avere problemi per laUno stopdunque che non gli impedirà di scendere in campo il prossimo sabato 17 agosto alle 20.45, per partire al meglio e incanalare bene l'annata.