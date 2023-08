Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna:



"Un inizio fantastico, sono elettrizzato all'idea di essere parte di questa squadra. Noi bravi a segnare due gol in fretta, poi è arrivato un clean sheet quindi è il top. Per me è stato importante parlare con Giroud, Tomori, Loftus-Cheek, abbiamo ritrovato il nostro legame e il piacere di giocare di nuovo insieme. Il tridente con Oli e Leao? E' facile giocare insieme a grandi giocatori, Rafa lo conosciamo tutti, è un giocatore pericolosissimo. Il tifo qui in trasferta è stato fantastico, immagino solo come sarà avere l'intero San Siro pronto a sostenermi. Obiettivo? Vogliamo lottare per vincere lo scudetto e tutti i titoli per cui competiamo, continuando a segnare più gol che possiamo. Favoriti? E' un po' presto per dirlo..."